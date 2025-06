“Por favor, no me mates”: Revelan duros detalles de las crueles agresiones que habría perpetrado Buddy Richard contra famosa figura

Son detalles escabrosos. Buddy Richard fue uno de los temas más comentados debido a un extenso reportaje de Only Fama.

Es que el cantante fue acusado el año 2021 de haber agredido duramente a dos de sus exparejas, una de ellas Beatriz Alegret, reconocida figura con la que mantuvo una relación.

Y ella llegó hasta el estelar de Mega para entregar más antecedentes. “Una vez, sexto piso, calle McIver, diría, me agarró para tirarme del balcón. Esa es la primera vez que le dije, ‘por favor, Buddy, no me mates’. Pues yo pensaba, ¿y si no me muero?“.

“No sé por qué niega la realidad, él sabe lo que hizo, él sabe que es un cobarde y golpeador de mujeres frágiles”, indicó.

La versión de Buddy Richard

En tanto, el artista también conversó con el espacio. Y señaló que “no me gusta hablar del tema, pero mi esposa, con quien llevamos 33 años, mis 5 hijas mujeres, más los chiquititos, a los cuales he educado, te pueden decir”.

Y añadió sobre las acusaciones de violencia que “yo no las tomé mucho en cuenta porque son tonteras. Aquí es muy fácil que cualquier persona te ofenda públicamente y que no le salga ni por curado“.

“Por suerte tengo el cariño del público, porque, como te digo, es fácil que yo diga ‘este gallo es un desgraciado’, y la ley (no se hace cargo). Es fácil denigrar a una persona, por suerte he cantado en todas partes y nunca he escuchado (denuncias en su contra)”, cerró.