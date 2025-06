¡La expulsaron en vivo! Fanática denunciante de Alejandro Sanz es sacada de estelar tras acusarlo de “depredador sexual”

Era una entrevista muy esperada en España y en el mundo. Ivet Playa, la fanática que denunció públicamente a Alejandro Sanz hace algunos días, habló en el estelar ¡De Viernes!

Un espacio donde fue duramente cuestionada por sus dichos, tras subir un video a sus redes sociales donde acusó al artista de mantener una relación de años con ella.

“Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano… pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla... Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo considero moral, incluso humano”, lanzó.

Unas declaraciones que hicieron que en el panel del programa, específicamente el panelista Santi Acosta le dijera “te hemos escuchado y no sé cuál es exactamente el daño que has sufrido en esa relación para salir en redes a denunciarlo, probablemente Alejandro tampoco lo sabe y, si hay irregularidades delictivas, lo que tienes que hacer es estar en un juzgado y no en un plató de televisión”.

Frente a esto, Ivet se defendió, asegurando que “estoy completamente bloqueada y no sólo por mi historia, sino por todos los testigos que he estado leyendo en estos días, porque no es una cosa sólo de mí... Testigos y víctimas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz, como manipulación emocional, y hay una víctima que lo define como un depredador sexual“.

Un término por el que fue abucheada por el público presente y que colmó a los conductores, que de una la cortaron.

“Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado. Hemos intentado entenderte, pero es muy complicado con la ambigüedad y cuando hablamos de ética y moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo“, zanjó Beatriz Archidona.

