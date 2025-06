Niña de 14 años explotada en Iquique rogaba volver a su hogar: responsables justifican esclavitud con supuesta “acogida humanitaria”

Nuevos antecedentes han salido a la luz en el caso de la niña boliviana de 14 años esclavizada en Iquique.

La fiscal Camila Albarracín reveló que la pareja detenida por explotación laboral intentó justificar sus acciones, alegando que la menor era una “acogida humanitaria” que no deseaba estudiar ni regresar a su país.

La investigación profundiza en cómo la adolescente llegó a Chile. “Ella insiste en que por su propia voluntad se habría fugado de su familia en Bolivia“, señaló Albarracín a Mega, aunque añadió: “Existen antecedentes dentro de la investigación de que sería su tía la que habría viajado hasta Bolivia, la habría ingresado ilegalmente a nuestro país, con el fin de trabajar".

“Según la investigación, el día a día de esta niña se basaba en que ella tenía que llegar a dependencias de Agro cerca de las 04:00 AM, donde empezaba a realizar las labores propias de un feriante y la tenemos registrada hasta pasadas las 20:00 horas, o sea, ella trabaja más de 12 horas al día", afirmó la fiscal Albarracín.

#IQUIQUE | El Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para una pareja de ciudadanos bolivianos que obligaron a una menor de 14 años a realizar trabajos forzosos por más de 14 horas diarias en terminal Agropecuario de Iquique, manteniéndola desescolarizada.#Tarapacá… pic.twitter.com/IDz35wdTOs — RADIO PAULINA (@radiopaulina) June 19, 2025

Ella es una “acogida humanitaria”

El caso se destapó gracias a una denuncia anónima realizada a través de la plataforma “Denuncias Seguras”. Pruebas clave incluyen análisis telefónicos de los imputados, que revelaron mensajes de la niña rogando: “tío, yo ya no quiero trabajar más, quiero irme a Bolivia, quiero estudiar”.

Su intento de huida en un bus hacia Santiago fue frustrado por Carabineros en El Loa, luego de que su propio tío denunciara una “presunta desgracia”, logrando que la devolvieran a su situación de explotación.

“Carabineros la encuentra en El Loa, una zona fronteriza, donde hay un retén de carabineros y se hace la presunta desgracia por parte del imputado, que ella se había fugado de la casa, y ahí carabineros la detiene cuando estaba dentro del bus", detalló Albarracín.

La pareja, de nacionalidad boliviana, permanece en prisión preventiva. Al momento de la detención, “ellos basaron toda su argumentación en que la niña no se encuentra trabajando, que ella es una ‘acogida humanitaria’, que ella no quiere estudiar y no quiere estar en Bolivia y que quiere estar con ellos", recalcó la fiscal.