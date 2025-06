Daniel Garnero advierte por una inversión de la UC tras debutar en la banca cruzada: “Ojalá podamos traer a alguien que ayude”

Daniel Garnero sacó cuentas alegres de su estreno en la UC pese a no haber podido llevarse la victoria ante Unión La Calera.

De hecho, el argentino destacó que el equipo reaccionó ante el autogol de Fernando Zampedri y la lesión de Fernando Zuqui en la primera media hora de juego.

“El equipo pudo sobreponese a eso, no perdió el orden, tuvo una intensidad acorde y generamos algunas ocasiones claras. Logramos el empate. En el segundo tiempo fue mucho más parejo, sin que alguien controlara el partido. Me voy conforme. En muy poco tiempo vi cosas que me ilusionan y me dan muchas ganas de seguir creciendo y que el equipo pueda tener ese funcionamiento que quiero”, dijo, valorando al plantel.

“Vi un equipo que buscó lo que le pedimos. Los buenos niveles individuales ayudan a que el equipo mejore, ojalá sigamos así”, recalcó, apuntando a ganar tiempo de cara al segundo semestre.

“Me voy satisfecho por el esfuerzo, la intención. No es el partido que más me gustó, pero tuvimos pocos entrenamientos. Este pequeño receso nos vendrá bien para ponernos de acuerdo. Convencer a los futbolistas lleva su tiempo y ojalá lo hagamos lo más rápido posible”, comentó Daniel Garnero, resaltando su interés en traer incorporaciones a la UC.

“Los entrenadores siempre queremos reforzar, ojalá podamos traer a alguien que ayude. En todo mercado de pases los equipos se refuerzan para mejorar, ojalá lo podamos hacer”, cerró el entrenador de los precordilleranos.