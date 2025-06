Trabajadores de la Salud Biobío exigen medidas estructurales tras femicidio en hospital de Los Ángeles: “Nuestros compañeros están en shock”

Tras el femicidio ocurrido al interior del Hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, la presidenta regional de la FENATS Biobío, Evelyn Betancourt, condenó la tragedia y emplazó a las autoridades a adoptar medidas estructurales para garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud y de los propios pacientes.

El paso miércoles, un hombre de 80 años asesinó a su esposa de 74 años en el recinto asistencial, donde ella estaba internada tras sufrir un infarto. El agresor, que ingresó como visitante habitual y fue registrado con su cédula, disparó al menos tres veces contra la mujer en una sala de neurología antes de intentar quitarse la vida, quedando en estado grave.

“ El hecho ocurrido en el hospital es parte de una seguidilla de situaciones que se repiten en nuestros establecimientos. Hay compañeros que están en shock y usuarios que vivieron esta escena. Tenemos medidas reactivas, pero no preventivas, y eso no resuelve los problemas de fondo”, expresó la dirigenta tras el hecho.

Betancourt puso énfasis en el abandono estructural que, a su juicio, sufren los adultos mayores, recordando que en la región del Biobío no existe un hospital geriátrico. “Muchos pacientes se mantienen hospitalizados durante años por falta de redes de apoyo. Hay camas ocupadas por personas que no deberían estar ahí, porque el sistema no es capaz de dar respuesta a su realidad socio-sanitaria”, advirtió.

Respecto a las condiciones laborales, la presidenta de FENATS afirmó que los trabajadores de la salud enfrentan diariamente situaciones de riesgo. “Tenemos un problema grave de salud mental entre los funcionarios. Hay compañeros que han perdido ojos, a quienes les han arrancado el pelo durante crisis de pacientes, y siguen trabajando porque no hay personal suficiente”, denunció.

Betancourt también criticó que muchas autoridades que toman decisiones sobre el sistema público no se atienden en él: “Nuestros vecinos, nuestros compañeros sí lo hacen. Por eso pedimos que se pongan la mano en el corazón y enfrenten los verdaderos problemas de la salud pública”.