¿Veremos más películas de LeBron James? Esta es la visión del jugador sobre su participación en Hollywood

No hay dudas de que LeBron James es uno de los basquetbolistas más importantes de los últimos años, considerado por muchos el mejor de la historia.

Su talento para el baloncesto es indiscutible, el cual hemos podido disfrutar por más de dos décadas en la NBA, liga donde ha establecido un claro dominio.

Sin embargo, no es la única actividad popular a la que se dedica, ya que además de los negocios y el deporte, también ha tenido incursión en la industria cinematográfica.

Su primera aparición fue solo en doblaje para Pie pequeño (2018), donde le dio voz a Gwangi. También tuvo un cameo menor en Fiesta en casa (2023), pero su principal proyecto fue en Space Jam: Una nueva era (2021), donde fue protagonista.

Y si bien su rol principal en Space Jam fue muy criticado al punto de obtener un premio Razzie al Peor Actor, se ha especulado constantemente con posibles apariciones en nuevos proyectos.

Esto tomó mayor fuerza a partir de una reciente entrevista con The Hollywood Reporter donde se refirió a las posibilidades reales de seguir este camino.

¿Volverá a Hollywood?

Al ser consultado directamente por esta opción, ‘The King’ dejó la puerta abierta para volver a la actuación en caso de que se den las condiciones esperadas.

“Todo dependerá del guion y del rol. Si siento que puedo realizar la actuación, no me importaría hacerlo. Siento que podría ser alguien que no sea LeBron James", comentó.

“Si los guiones empiezan a llegar y hay oportunidad de actuar, y tengo el tiempo, no me importaría mirar si puedo hacerlo realidad”, agregó, aunque dejando en claro que sería posterior a su retiro como basquetbolista.

Por ahora, James sigue enfocado en el baloncesto, pero su paso por Hollywood parece inevitable. Como él mismo resume: “Contar historias es lo más increíble que podemos hacer, y quiero seguir haciéndolo más allá de mi etapa como jugador”.