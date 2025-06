Variante “garganta de cuchilla de afeitar”: el nuevo COVID que ya circula en varios países

Una nueva variante del COVID-19 ha captado la atención de la comunidad médica internacional. Se trata de NB.1.8.1, también conocida como “Nimbus”, que ha sido apodada por médicos y usuarios en redes sociales como la variante “garganta de cuchilla de afeitar”, debido al severo dolor de garganta que puede provocar en quienes se contagian.

Según informes médicos provenientes del Reino Unido, India y otros países, este síntoma ha sido el más característico entre los pacientes infectados por esta variante. A pesar del nombre alarmante, las autoridades sanitarias internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que no hay evidencia de que esta cepa provoque una enfermedad más grave que variantes anteriores.

¿Dónde se está propagando la variante “Nimbus”?

De acuerdo con la OMS, el incremento de contagios relacionado con la NB.1.8.1 se ha observado principalmente en regiones como el Mediterráneo oriental, el sudeste asiático y el Pacífico occidental. Hacia mediados de mayo, esta variante representaba cerca del 11% de las muestras secuenciadas en el mundo.

Además, controles sanitarios en aeropuertos de Estados Unidos han detectado la presencia de la variante en viajeros provenientes de esas zonas, con casos identificados en California, Virginia, Nueva York y el estado de Washington.

¿Debemos preocuparnos por la nueva variante?

Hasta el momento, los expertos aseguran que no hay indicios de que la variante “Nimbus” cause un COVID más grave que el provocado por otras variantes conocidas. Si bien algunos países han reportado un aumento en hospitalizaciones, no se ha vinculado directamente con una mayor agresividad del virus.

Los síntomas comunes del COVID-19 siguen presentes con esta nueva variante: fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar y pérdida del gusto u olfato. No obstante, el dolor de garganta intenso se ha vuelto su señal distintiva, informa Associated Press.

¿Las vacunas siguen siendo efectivas?

Sí. La OMS ha clasificado a Nimbus como una “variante bajo vigilancia” y mantiene que el riesgo para la salud pública global es bajo. Se espera que las vacunas disponibles continúen ofreciendo protección frente a formas graves de la enfermedad, incluso en presencia de esta variante.

La polémica en torno a las vacunas se reactivó recientemente tras la declaración del secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., quien afirmó que ya no se recomiendan vacunas contra el COVID-19 para niños sanos y mujeres embarazadas. Esta medida fue fuertemente cuestionada por especialistas en salud pública.

¿Qué precauciones tomar?

A pesar de la baja gravedad reportada hasta ahora, los expertos recomiendan mantener las medidas básicas de prevención, especialmente en zonas donde ya circula la variante, como el uso de mascarilla en lugares concurridos, ventilación adecuada y el testeo ante síntomas.

La vigilancia continúa, y se espera que más datos se conozcan durante las próximas semanas. Mientras tanto, la OMS insiste en que las vacunas siguen siendo la herramienta más efectiva para controlar la enfermedad.