“Un ícono, una leyenda, un padre y un querido amigo”: Muere reconocido actor de Hollywood a los 52 años

Una nueva pérdida sacudió esta semana a la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

El actor y coreógrafo Dave Scott murió el lunes a los 52 años de edad.

Conocido por participar en cintas como Step Up 2, Step Up 3 y el programa reality So You Think You Can Dance, todo fue confirmado mediante un comunicado en Instagram.

“Hoy hemos perdido a un ícono, una leyenda, un padre y un querido amigo”, se lee en el post más reciente de su cuenta personal, donde acumula más de 46 mil seguidores.

“El peso de esta pérdida dejará huella a través del tiempo. Pero su memoria y su legado seguirán vivos. Te amamos, Dave Scott, y todo lo que has logrado, así como la alegría y el consuelo que has brindado a la gente, jamás serán olvidados”, siguieron sus cercanos.

“Todos están invitados a compartir esta publicación para que llegue lo más lejos posible. Demostremos nuestro cariño y apoyo a este ser humano extraordinario y ayudemos a difundir la huella que dejó en este mundo", sigue el texto, acompañado por una fotografía del artista.

Otros créditos de Scott en cine y televisión incluyen producciones como Good Burger, Coach Carter, Bones, Accepted, Stomp the Yard y Prom Night.

Por ahora, no se ha revelado la causa del fallecimiento.