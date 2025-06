“Nunca fue mi intención”: capitán de Urawa Reds aclara su polémico desaire con jugadores de River en el Mundial de Clubes

Marius Hoibraten, capitán de Urawa Red Diamonds, causó polémica por no saludar a ningún jugador de River Plate antes del partido que disputaron ambos elencos en el Mundial de Clubes 2025, duelo que los “Millonarios” ganaron 3-1.

A diferencia de sus compañeros, el defensa noruego no le estrechó la mano a los futbolistas de River cuando pasó por delante de ellos, situación que fue muy comentada en redes sociales.

Høibråten, capitán de Urawa Red Diamonds, pasó por delante de los jugadores de River Plate sin darles la mano 😳@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/zIrHnGgen8 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 17, 2025

Hoibraten explica por qué no saludó a los jugadores de River

Horas después del partido, Marius Hoibraten realizó una publicación en su cuenta de Instagram para aclarar lo que ocurrió. Según explicó el futbolista europeo, no entendió el nuevo protocolo que se está usando para el saludo inicial entre jugadores.

“A la hinchada de River Plate, olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y en mi zona, y no entendía que se suponía que debíamos hacerlo. Por eso caminé sin hacer el apretón de manos. Pareciera que no me importas ni tú ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención”, escribió el capitán del elenco japonés.

“Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con ustedes. ¡Enhorabuena por la victoria! Todo lo mejor en los próximos juegos”, concluyó el noruego.