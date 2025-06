Ni Sinner, ni Alcaraz: leyenda del tenis se la juega y asegura que este jugador ganará el próximo Grand Slam

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz están dominando el circuito mundial de tenis. Un buen ejemplo de esto es lo que ha pasado con los últimos seis Grand Slams, donde el italiano y el español se han repartido los títulos.

Sinner salió campeón del Australian Open 2024, US Open 2024 y Australian Open 2025. Mientras que Alcaraz ganó Roland Garros 2024, Wimbledon 2024 y Roland Garros 2025.

Por su parte, Novak Djokovic no conquista un Grand Slam desde US Open 2023. Hasta la fecha, el astro serbio no ha podido cortar la racha del itálico y el hispano en los torneos más importantes del circuito.

Leyenda del tenis se la juega por un nuevo campeón para Wimbledon 2025

Andy Roddick, quien fue número uno del mundo en 2003, aseguró que hay un jugador que podría dar la sorpresa en el próximo Grand Slam.

En concreto, el extenista estadounidense cree que el británico de 23 años, Jack Draper (actual 6° del planeta) tiene las condiciones para salir campeón de Wimbledon 2025.

“¿Quién podría ganar Wimbledon? Draper. Simplemente. Ha mejorado una barbaridad. En el aspecto físico también ha evolucionado; el revés era su debilidad hasta hace 18 meses, y ahora puede golpearlo con fuerza al medio o cruzado, incluso paralelo. Su derecha es de otro nivel, sobre todo cuando dispone de tiempo”, señaló Roddick en diálogo con Tennis Channel.

“Me encanta Jack Draper. Creo que su juego es muy completo, es capaz de lanzar con todo su derecha. Es alguien que puede hacer ciertas cosas capaces de incomodar a Alcaraz y Sinner”, agregó el norteamericano.

Por último, el extenista mencionó que “Zverev también está ahí, es el mejor jugador que nunca ha ganado un Grand Slam, pero hay lagunas muy claras en su tenis, así que tengo que ir con Draper”.

Vale destacar que Wimbledon 2025 comenzará el próximo lunes 30 de junio, y se jugará hasta el domingo 13 de julio.