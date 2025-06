Iván Román afronta la dura sanción que lo puede dejar fuera del Mundial Sub 20: “Cometí un error, pero el castigo fue muy drástico”

Iván Román, figura de La Roja Sub 20, abordó la compleja situación que atraviesa de cara al Mundial juvenil que se jugará en nuestro país, donde su participación aún no está asegurada debido a la dura sanción que recibió de la Conmebol.

El defensa del Atlético Mineiro arrastra un castigo de tres partidos desde el último Sudamericano, por ende, se perdería todos los duelos de la fase de grupos de la Copa del Mundo Sub 20.

En diálogo con TNT Sports, Román reconoció que “cometí un error en el Sudamericano, insulté a alguien entrando al camarín, pero siento que el castigo fue muy drástico. El informe lo hicieron los delegados de partidos”.

A pesar de la sanción, el ex Palestino no pierde la esperanza de poder defender a Chile en el Mundial Sub 20. “Tenemos un microciclo que empieza el lunes 23 de junio. Yo justo estaré de vacaciones, así que hablé con Atlético Mineiro para poder estar en la Selección. Obviamente yo quiero estar en el Mundial”, sostuvo.

Además, Iván Román abordó la primera experiencia que tuvo con La Roja adulta hace unos días. El zaguero fue citado por Ricardo Gareca para los partidos contra Argentina y Bolivia, pero no jugó. “Era mi primera vez en la Selección adulta, así que tenía que entrar en confianza con el grupo. Estar con los jugadores grandes, como Alexis Sánchez, es un sueño, pero yo quería aportar, quería jugar”, indicó.

“Alexis fue el jugador que más me llamó la atención. Con Arturo Vidal no estuve mucho tiempo, porque él se fue tras la expulsión ante Argentina. Yo no hablaba mucho, solo escuchaba lo que decían todos”, concluyó el joven futbolista de 18 años.