Fabricante de autos llama a retiro a más de 259 mil vehículos por falla en el pedal de freno

Honda Motor Company anunció el retiro del mercado de más de 259.000 vehículos en Estados Unidos debido a un defecto en el pedal de freno que podría representar un riesgo importante para la seguridad vial.

La medida afecta principalmente a modelos de las marcas Honda y Acura fabricados entre 2021 y 2025.

Según informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el problema se origina en un pasador mal instalado, que puede provocar el desplazamiento del pedal del freno.

Esta situación comprometería el frenado de las máquinas, aumentando las probabilidades de sufrir un accidente o lesión.

Los modelos afectados por esta llamada a revisión son:

Acura TLX (años 2021 a 2025)

(años 2021 a 2025) Acura MDX (años 2023 a 2025)

(años 2023 a 2025) Honda Pilot (años 2023 a 2025)

La compañía que alrededor del 1% de los 259.033 vehículos implicados podrían presentar el defecto.

“Según el fabricante de automóviles, ha habido tres reclamaciones de garantía relacionadas con el retiro y no se han reportado lesiones o muertes vinculadas al asunto”, contó esta semana The New York Post.

La automotriz japonesa indicó que todos los propietarios recibirán una notificación por correo, con instrucciones para llevar sus vehículos a un concesionario autorizado.

Allí, se realizará una inspección gratuita del conjunto del pedal de freno y, en caso de ser necesario, se procederá a su reparación sin costo alguno.

Está previsto que las cartas de aviso comiencen a enviarse a partir del 28 de julio de 2025.

La falla fue detectada en abril de 2024, tras un reporte en el que se informaba movimiento anormal del pedal de freno en uno de los vehículos. La causa fue rastreada hasta una planta de producción en Estados Unidos, la cual fue cerrada y reemplazada por una nueva instalación en México.