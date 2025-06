Con reservas de constitucionalidad: Senado aprueba ley de fraccionamiento pesquero y queda listo para su promulgación

El Senado aprobó este miércoles el informe de la comisión mixta que resolvía los puntos finales del proyecto de ley sobre el nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial, dejándolo listo para su promulgación. Con 38 votos a favor y una abstención, la sala dio luz verde al texto, que había sido previamente respaldado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa, que fue tramitada con urgencia de discusión inmediata por instrucción del gobierno del presidente Gabriel Boric, establece nuevas proporciones de captura entre ambos sectores, en especial para la merluza, cuyo fraccionamiento fue uno de los principales nudos del debate. Finalmente, se acordó una división de 45% para la pesca artesanal y 55% para la industrial, cuando la captura global anual autorizada sea inferior a 35.020 toneladas.

Durante la tramitación del proyecto, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó cifras erróneas sobre las cuotas, lo que obligó al Ejecutivo a modificar su propuesta original. El cambio generó críticas en el sector artesanal y motivó a la empresa Pacific Blu a anunciar su cierre, decisión que fue revertida luego del ajuste en el reparto de cuotas.

El informe de la comisión mixta también aborda otras pesquerías, como el besugo, la reineta, la sardina española y la anchoveta del norte, además del cobro de patentes sobre autorizaciones de captura en la zona económica exclusiva chilena para quienes obtengan cuotas de jurel en instancias internacionales.

Sin embargo, el nuevo texto legal no estuvo exento de controversias. Parlamentarios oficialistas, como la senadora Paulina Vodanovic (PS), criticaron el cambio en la cuota de la merluza y exigieron al Ejecutivo medidas compensatorias. Además, algunos diputados piden que el gobierno ingrese un veto para reponer la fórmula anterior de distribución.

Reserva de constitucionalidad

Desde la oposición, los senadores Jaime Coloma (UDI), Carlos Kuschel (RN) y Luz Ebensperger (UDI) hicieron reserva de constitucionalidad respecto al cobro de patentes, alegando que el artículo no fue tramitado adecuadamente al no pasar por la Comisión de Hacienda de la Cámara. A pesar de sus reclamos, la votación conjunta no fue separada, debido a que, según explicó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), no correspondía legalmente.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió el proceso legislativo afirmando que “no se trataba de un impuesto, sino de una patente”, y que se cumplieron todos los procedimientos requeridos en la comisión mixta. En tanto, el senador Daniel Núñez (PC) lamentó que las reservas constitucionales puedan retrasar la promulgación y los beneficios para los pescadores artesanales.