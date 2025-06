Así fue la conversación de Karol Cariola y Manuel Monsalve para ayudar a empresario chino

La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, es investigada por presunto tráfico de influencias en el denominado caso “Chinamart”, y nuevos antecedentes extraídos desde su celular dan cuenta de gestiones directas con altas autoridades de gobierno para favorecer al empresario chino Bo “Emilio” Yang, con quien mantenía contacto desde abril de 2022.

En el expediente de la Fiscalía liderada por Patricio Cooper, se indica que Cariola utilizó su red política para solicitar favores a ministros, subsecretarios y alcaldes, en algunos casos relacionados directamente con Yang, como solicitudes de ingreso al país, trámites comerciales y participación en giras oficiales. En otros, buscó favores personales, como la rebaja de multas de tránsito, publica La Tercera.

Uno de los intercambios más relevantes se produjo el 10 de octubre de 2022, cuando la parlamentaria escribió al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para pedir ayuda por un ciudadano chino varado en el aeropuerto. Monsalve respondió que evaluaría la situación con la PDI, pero advirtió luego que los antecedentes del individuo eran “complejos y riesgosos”. Cariola insistió en que Yang aseguraba no tener problemas legales y que venía a hacer negocios, aunque reconoció no conocerlo en profundidad.

La conversación:

Cariola: Disculpa que te moleste. Tengo un conocido Chino, que es empresario, yo he trabajado con el varías veces y está tratando de ayudar. A una persona que está varada en el aeropuerto desde el viernes. Xq perdió unos documentos en el viaje. De que manera lo podríamos ayudar?

Monsalve: Hola. Envíame los datos de la persona.

La diputada le envió el contacto de Yang, a lo que la exautoridad le respondió: “Ok, déjame ver que se puede hacer”.

Monsalve le agrega que había hablado con la PDI y que “lo están viendo”.

Monsalve: “Hola, el servicio de Migraciones tiene facultad de autorizar ingreso, pero los antecedentes lo hacen muy complejo y riesgoso”.

“Chuta. Que fuerte los antecedentes que tiene. A la persona que conozco que es Emilio Yang, dice que no es verdad lo que se le imputa. Dice que es un empresario en Chile y viene para hacer negocios. Yo no lo conozco, si no logra resolver y demostrar una situación distinta, debe salir”, le escribió Cariola.