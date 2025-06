“Lo que pasó entre Vidal y De Paul es algo que yo quería; me gusta que el equipo esté vivo, que haya sangre”

Este martes, tras la goleada de Colo Colo sobre Cobresal, Jorge Almirón tocó por primera vez un tema que dio bastante de qué hablar en los últimos días: la pelea que protagonizaron Arturo Vidal y Fernando De Paul en el partido pasado contra Deportes Iquique.

Lejos de sentirse preocupado por lo que sucedió, el DT del “Cacique” reconoció que “lo que pasó entre Vidal y De Paul es algo que yo quería. Por fin pasó algo así. Me gusta que el equipo esté vivo, que haya sangre, así que no me molesta lo que pasó”.

“Son dos tipos espectaculares, se llevan bien todos los días. Hay una gran armonía”, aseguró el entrenador albo sobre la relación entre el volante y el arquero.

Respecto al cruce que tuvo Vidal con De Paul afuera de camarines, el cual fue captado por las cámaras de TNT Sports, Almirón mencionó que “fue una discusión del momento, lo que pasa es que estaban las cámaras ahí, se vio la situación y la gente se alarmó, pero no pasa nada”.

“Fernando y Arturo suman muchísimo al grupo, para el vestuario son fundamentales. No me da miedo lo que pasó, porque los conozco a ambos. Si fuera algo personal, estaría preocupado, pero fue un momento de calentura, a mí me ha pasado, yo también era bravo en el vestuario”, concluyó el técnico de Colo Colo.