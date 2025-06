“Lloré como una niña (...) Imagínate, estaba pelada, hinchada, sin poder trabajar”

Con un extenso tratamiento a cuestas, Paulina Urrutia lleva casi dos años enfrentando una de las pruebas más difíciles de su vida: un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, confirmado a comienzos del año 2024, y que ha cambiado radicalmente su rutina y salud.

En conversación con Revista Ya, la actriz y exministra de Cultura relató cómo comenzaron las primeras señales de alerta mientras participaba en la promoción del documental La Memoria Infinita.

“Augusto recién había fallecido y empecé con dolores intermitentes en las pechugas. Yo lo asocié a que ya estaba totalmente menopáusica”, expresó.

Recordó que los bochornos no le afectaban demasiado: “para mí eran como una estufita, nunca tomé hormonas”.

El difícil tratamiento por su cáncer de mama

Fue en enero de 2024 cuando el dolor en su mama izquierda se volvió constante, y el 20 de mayo recibió el diagnóstico: un cáncer de mama triple negativo.

“Eran dos tumores, pero juntos se veían como una masa tumoral importante en la ecotomografía. Y, por lo tanto, chuta, ¡quimioterapia! La vida, de un año para otro, me cambió”, relató.

El tratamiento inicial no tuvo los efectos esperados. A pesar de seguir el protocolo clínico establecido, los resultados no fueron positivos.

“Ellos habían cumplido con el protocolo, que tiene base científica. Primero era la quimioterapia para ver cómo yo reaccionaba y con esos resultados se decidía la operación. En la mayoría de los casos, hay buenas respuestas (...) Solo que en mi caso no resultó”, explicó.

Incluso aparecieron dos nuevos tumores en la misma mama y un ganglio comprometido en su brazo izquierdo.

Frente a esto, Paulina Urrutia reflexionó sobre la necesidad de incorporar el examen genético en el sistema GES. Este procedimiento, que cuesta entre 400 y 500 mil pesos, permite conocer si el cáncer es de origen hereditario. En su caso, no lo era, solo apareció el tumor.

La primera cirugía ocurrió el 5 de marzo, con una mastectomía total. No obstante, la biopsia posterior reveló que aún quedaban agentes cancerígenos, por lo que debió someterse a una segunda operación a fines de abril.

Actualmente, la exministra presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene expansores en el pecho y sigue con quimioterapia oral por 12 meses, como parte del tratamiento continuo.

¿Cómo reaccionó al diagnóstico?

Acerca de cómo reaccionó cuando fue diagnosticada con cáncer, la actriz recordó: “Lloré como una niña, encerrada y muerta de calor. Imagínate, estaba pelada, hinchada, sin poder trabajar”.

“Mi caso es más terrible porque ¡tú eres actriz, trabajas con tu cuerpo! A no ser que sea una película de zombies, ¿en qué iba a trabajar? Uno se siente absolutamente liquidado, ¡cómo no iba a llorar!”, añadió.

Pese a todo, Paulina Urrutia ha logrado conservar el humor y la capacidad de sonreír. Consciente de su proceso, bromea sobre su enfermedad. “Lo primero que pensé, y eso que no tengo ningún talento para el stand up comedy, fue: ‘Me están echando de menos’, y me acordé de Augusto”, bromeó.