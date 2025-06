“La industria del cine está muriendo por hacer películas sin guion terminado”, la cruda crítica de un popular director a Hollywood

La industria cinematográfica atraviesa tiempos turbulentos desde hace ya algunos años. Son varios los factores que influyen este conflicto, desde la arremetida de los servicios de streaming hasta la calidad de las películas.

Precisamente este último punto es uno de los más cuestionados, ya que responde únicamente al producto ofrecido por las compañías.

En ocasiones, son los propios actores y directores quienes cuestionan la forma en que se crean proyectos y existe una especie de apuro por sacar materia.

Uno de los que se ha mostrado muy tajante y crítico en este sentido es nada más y nada menos que James Gunn, cineasta con una destacada trayectoria y que hoy encabeza la nuera era del Universo DC.

Hay que recordar que el director ya había expresado su preocupación por aquellos creativos y ejecutivos que priorizan la cantidad por sobre la calidad.

Ahora, fue aún más directo a la hora de cuestionar cómo se está trabajando en Hollywood a nivel general, no únicamente desde el género de superhéroes.

“De verdad creo que la razón por la que la industria del cine está muriendo no es porque la gente no quiera ver películas. No es porque las pantallas en casa se hayan vuelto tan buenas. La razón número uno es porque están haciendo películas sin un guion terminado”, comentó en conversación con Rolling Stone.

Gunn aseguró que bajo su dirección no se permitirá que ninguna producción de DC Studios avance sin que el libreto esté completo y a la altura de los estándares que él mismo aprueba.

De hecho, reveló que recientemente descartaron un proyecto ya aprobado porque el guion no convencía: “Todos querían hacer la película. Ya estaba aprobada, lista para iniciar. Pero el guion no estaba listo. Y no podía hacer una película cuyo guion no fuera bueno”.

En la misma línea, James valoró que en su posición actual no existe la presión de entregar una cantidad determinada de películas o series al año, lo que le permite enfocarse en un criterio más curatorial.