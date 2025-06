Contraloría detecta graves retrasos en entrega de útiles escolares por parte de Junaeb

La Contraloría General de la República (CGR) reveló este martes importantes deficiencias en la ejecución del Programa de Útiles Escolares 2024, a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Juaneb).

Según una auditoría, al 6 de septiembre de ese año solo se había entregado el 34% de los kits, con un desfase de cinco meses respecto al inicio del año escolar.

El informe (INVE N° 637/24) señaló que la entrega de los materiales —dirigidos a más de 2,6 millones de estudiantes de colegios públicos y particulares subvencionados con gratuidad— recién comenzó el 26 de julio, pese a que las clases iniciaron en marzo. A esa fecha, aún faltaban por distribuir más de 1,4 millones de kits.

La investigación también evidenció problemas en el proceso de licitación. La primera fue declarada desierta porque el único oferente no cumplía con un requisito técnico impuesto por Junaeb: los lápices de colores debían ser hexagonales, no rectangulares. Esta exigencia, según Contraloría, no estaba debidamente justificada. Recién en una segunda licitación, el organismo estatal flexibilizó el criterio, lo que retrasó aún más la entrega.

El órgano fiscalizador también cuestionó la planificación del programa. La empresa contratada para distribuir los útiles no contaba ni con flota de vehículos propia ni con el giro comercial adecuado para esa tarea. Además, se constató que la cantidad de materiales entregados fue insuficiente en relación con los contenidos del currículum escolar.

Ante estos hallazgos, la Contraloría anunció la apertura de un sumario administrativo en Junaeb, con el objetivo de establecer responsabilidades por las irregularidades detectadas en un programa que, por su naturaleza, debiera estar operativo desde el primer día del año escolar.

📒INFORME DE AUDITORÍA | Programa de Útiles Escolares: JUNAEB entregó solo un tercio de kits y con cinco meses de desfase.

La respuesta de Junaeb

Junaeb respondió al informe de la Contraloría, asegurando que incorporó todas las observaciones del organismo y completó el proceso de entrega durante ese mismo año.

Además, informaron que el proceso 2025 finalizó exitosamente en abril con la distribución de más de 25 millones de útiles escolares.

Entre las mejoras implementadas destacan el refuerzo en el control de plazos y la aprobación de un informe técnico que detalla los estándares que deben cumplir los productos. También adelantaron la presentación de las bases de licitación para el periodo 2026-2027 ante la CGR, con el fin de asegurar una entrega oportuna en los próximos años.

Junaeb explicó que el retraso del proceso 2024 se debió a que la licitación inicial fue declarada desierta por incumplimientos técnicos del oferente. Además, recordaron que este programa es un apoyo complementario para las familias y no pretende cubrir todas las necesidades escolares.