“Estoy a gusto en el club”: José María Buljubasich descarta dejar la UC para ser gerente de selecciones

Durante la presentación de Daniel Garnero como nuevo DT de la UC, el gerente deportivo del elenco cruzado, José María Buljubasich aprovechó de desmentir rumores en su contra.

De hecho, planteó que no se puso en el escenario de renunciar al cargo luego del proceso fallido de Tiago Nunes en la dirección técnica.

“Sorprendido de todo lo que ha salido en este tiempo. Nunca le manifesté a nadie ni planifiqué salir. Estoy trabajando a gusto en el club. En ningún caso hubo una evaluación mía de salir”, planteó, junto con desestimar también que pueda ir a La Roja como gerente de selecciones.

“También me sorprende, nadie me llamó. Nunca hablé con nadie. Lamentablemente, hay mucha información que enturbia las cosas. No hay nada”, comentó José María Buljubasich.

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, respaldó el trabajo del exarquero en el elenco precordillerano.

“Todo lo que se ha dicho es creación, casi artística, como una suerte de pugna. Se ha nombrado a Felipe Correa como su sucesor y eso incomoda a “Tati”, a nadie le gusta que su nombre se manosee de esa manera. No se ha puesto en duda su trabajo. Nos reunimos y hay respaldo de todos los directores de Cruzados", enfatizó en San Carlos de Apoquindo.