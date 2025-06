“La opinión de alguien que nunca agarró la pala”: Mike Milfort se lanza sin filtros contra Arturo Longton

Con una directa publicación en sus redes sociales, Mike Milfort respondió sin filtros a las duras palabras de Arturo Longton sobre Mundos Opuestos, programa en el que ambos participaron en distintas temporadas.

Todo comenzó cuando el exchico reality, recordado por su participación en La Granja, comentó en un video: “Antes se usaba vergüenza ajena y ahora se usa la palabra cringe. Oye, la cantidad de estupideces que hablan adentro, y yo fui parte de eso”.

Además, quien es rostro de un casino online se refirió al primer eliminado del encierro. “Voy a pelar lo último porque no me aguanté. Lo último que vi fue cuando Princeso echó a Mike”, relató.

Y luego, agregó: “Y todos ‘ay, pobrecito, si es tan bueno’. Y lloraba y todos lo abrazaban… Un mar de lágrimas. Y después todos criticándolo a Princeso, como si la hueá fuera un santuario. Qué vergüenza ajena. Nadie entendiendo nada del formato adentro”.

La contundente réplica de Mike Milfort

En respuesta, Mike Milfort lanzó su descargo en Instagram. “La opinión de alguien que nunca agarró la pala no cuenta. Acepto consejos de gente que se levanta todos los días a las 6 AM a partirse el lomo, no de gente que toda su vida ha vivido de reality y de la plata de su hermano”, escribió.

El influencer haitiano remató con una frase contundente: “Arturo Longton no tiene calle y nunca la tendrá”, y acompañó sus palabras con una imagen diciendo: “Dejo foto de un Mike de 17 años saliendo de su casa para ir a agarrar la pala”.