Coté López vendería joyas que le regaló Luis Jiménez y que están avaluadas en varios millones de pesos

Coté López volvió a estar en el foco mediático tras la emisión más reciente de Primer Plano, donde se difundieron imágenes de la empresaria ofreciendo en venta algunas de sus lujosas joyas.

En los registros, se puede oír a la influencer detallando el origen y alto valor de las piezas, lo que generó especulaciones sobre una eventual crisis financiera.

El programa aseguró que los accesorios de lujo de la modelo se ofertarían por montos entre los 6 y 8 millones de pesos cada una. De concretarse todas las ventas, la cifra total podría superar los 60 millones de pesos.

¿Está Coté López en un difícil momento económico?

Consultada por esta situación económica, la también psicóloga respondió con ironía: “De hecho, no sé si tienen unas moneditas por ahí para pagar la luz... No, mi gente, mandé a hacerme unos anillos con un chico que me quería hacer canje y yo le dije ‘no, yo no trabajo con canje, así que yo te los pago’”.

Agregó además que: “Y cuando me los trajo a la casa, le dije ‘yo tengo hartas joyas’, y le tomó video a las joyas y las subió. Pero no es que las estaba vendiendo, era porque son joyas bacanes con hartos caracteres y todo”, descartando así que las grabaciones hayan sido con un fin comercial.

Sobre su situación económica, la empresaria comentó: “Firmé con una cadena de farmacias, firmé con Ripley también por harto, firmé con otra de ropa interior, firmé por más en París, entonces, si ustedes quieren creer que yo me estoy muriendo de hambre, mándenme comida, por favor”.

Respecto a la quiebra de una de las sociedades que compartía con su exesposo, Luis Jiménez, la influencer señaló: “Luis tiene muchas sociedades. Y yo, la única que tenía con él, salí de esa hace un año y medio. Yo estoy sola y yo no tengo ningún problema. Así que no podría hablar de lo otro. No creo que Luis tenga problemas económicos, sinceramente”.

¿Por qué vende las joyas?

Coté López también envió un mensaje a Cecilia Gutiérrez, donde aclaró el motivo de la venta. Según expuso la periodista y panelista de Primer Plano, la modelo le confirmó que las joyas se las regaló Luis Jiménez.

“Ya no las quería tener más (...) Les quedan todavía, les quedan muchas”, afirmó.

Según la misma empresaria, los accesorios poseen un valor especial porque, “son del mismo joyero de Messi y Cristiano Ronaldo, que son los diamantes más puros que existen en el mercado”.