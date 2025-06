Pareja de Eskarcita explotó tras comentarios de “gorreado”: “Me importa una hectárea de callampa lo que pongan”

Quedó la embarrada. Y Julitroz, pareja de Eskarcita, explotó con todo tras los comentarios de “gorreado” que recibe día a día.

Esto luego de que se viralizaran unas imágenes de su polola coqueteando con otro en el encierro de Mundos Opuestos 3.

Es que la joven se habría olvidado por completo de su pololo en el exterior y se lanzó a tener algo más que una buena onda con su compañero Alan Didier.

Por eso, Julitroz ha tenido que aguantar los comentarios de varios cibernautas en sus redes. Hasta ahora, que se indignó en una transmisión en vivo.

“Me llegan todos los días. A cierta hora tengo que estar borrando comentarios cu… de we… Voy a decirlo, ninguna mina me anda escribiendo weas desagradables. Pero son puros we… ‘jajaja, gorreeado, awe…, gorreado’, siempre we…”, dijo.

Y agregó: “Saben qué, voy a ser más despectivo. Son we… feos. A cagar loco, que tienen fotos de mier... Unos flaites conchetuma… Son muy feos los cu... Que me importa una hectárea de callampa lo que pongan“.

“Pero sabís’ qué, voy y lo borro, porque digo: ¿Por qué tengo que estar aguantando estos comentarios de unos NN de mier… que no le han ganado a nadie? Loco. Unos putos no name de mier…, chao”, añadió.

Finalmente, el pololo de Eskarcita manifestó que si “llegaste a mi muro a comentarme una wea, a mi muro. Chupa el pi… ¿Cuál es el problema? ¿Que llore? No va a pasar. ¿Que me enoje? No we… hazlo. No importa, listo. La vida sigue loco, filo".