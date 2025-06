Estas son las tres señales sutiles de que una relación amorosa está a punto de terminar, según la psicología

Estar en una relación amorosa implica construir vínculos fuertes que, con el tiempo, pueden cambiar. Sin embargo, no siempre es fácil detectar cuándo esas modificaciones indican que la pareja está acercándose a su final.

Un nuevo artículo publicado en Forbes, y escrito por el psicólogo Mark Travers, dio cuenta de que existen distintas señales sutiles que anticipan el desgaste emocional entre dos personas que se aman, incluso antes de que el quiebre resulte ser muy evidente.

“Aunque la investigación sugiere una trayectoria clara, la mayoría de las personas no ven las señales de que están en ella hasta que es demasiado tarde”, describió el mismo medio.

Revisa a continuación los tres puntos a los que se debería prestar atención, según la psicología.

Aparece una sensación de alivio al imaginar la vida sin la otra persona

Antes de una separación, no es raro que aparezcan fantasías de libertad. No se originan en el deseo de lastimar, sino en la necesidad de reconectar con uno mismo. Cuando los planes a futuro dejan de incluir a la pareja y empieza a surgir una imagen más liviana de una vida en solitario, es una señal de que el vínculo ya no se siente como antes.

Esta dinámica fue analizada en un estudio de 2025 publicado en Journal of Personality and Social Psychology, que identificó cómo la satisfacción en la relación comienza a disminuir años antes de la ruptura.

El agotamiento emocional se instala sin una causa clara

El cansancio se vuelve parte de la rutina, incluso en días sin demasiadas exigencias externas. Esta fatiga suele estar relacionada con una carga emocional constante: conversaciones evitadas, esfuerzos desiguales y tensión acumulada.

No siempre hay discusiones, pero el cuerpo comenzaría a manifestar el desgaste que no se expresa verbalmente. Estudios recientes, como el publicado en 2024 en Behavioral Sciences y otro en 2023 en Family Relations, señalan que la falta de equilibrio en el trabajo emocional dentro de la pareja y niveles bajos de autocompasión contribuyen significativamente a este agotamiento.

La duda sobre continuar se vuelve recurrente

Cuando la pregunta sobre seguir o no en la relación se vuelve parte del día a día, suele ser una respuesta en sí misma. La mente alterna entre recuerdos positivos y conflictos no resueltos, mientras crece la sensación de soledad emocional.

La ambivalencia se convierte en una constante, marcando una desconexión interna difícil de revertir. Una investigación del año pasado que apareció en Emotion explica cómo esta ambivalencia emocional genera un conflicto interno que afecta los comportamientos diarios y suele anticipar la ruptura.