Antes era garzona y ganaba el sueldo mínimo: estrella de OnlyFans revela cuántos millones hace al año en la plataforma para adultos

Más allá de los empleos tradicionales, existe un grupo de personas en distintas partes del mundo que ha optado por sumarse a una tendencia impulsada por las plataformas digitales: la creación de contenido para adultos en espacios como OnlyFans o Arsmate.

Precisamente uno de los nombres que se pueden encontrar en el primer sitio es el de Sophie Raine, joven de Florida, Estados Unidos, quien se ha convertido en un rostro reconocible en internet.

Su historia personal no deja de llamar la atención. Antes de las publicaciones subidas de tono para sus mecenas, tenía un puesto de garzona y ganaba el sueldo mínimo.

Aquella situación cambió radicalmente luego de perder el trabajo y abrir una cuenta en mayo de 2023. Su cartola bancaría aumentó a números que probablemente nunca sospechó y hoy está dentro del 0.01% de los que más dinero hacen en el sitio de suscripción.

En una entrevista reciente con The New York Post, Raine reveló que gana US$ 23 millones anualmente, vale decir más de $21 millones y medio si se convierte a moneda chilena, aproximadamente. Eso sí, esto es sin considerar la comisión de la empresa a cargo, correspondiente al 20%.

“Lo que más me pide es hacer contenido con un hombre. Pero nunca me he contentado con un chico y nunca lo haré. Honestamente, no quiero hacerlo”, se sinceró en el diálogo con el medio antes citado.

Otro dato no menor: contrario a lo que se podría pensar inicialmente, no realiza desnudos y solo sube postales en bikini o lencería.

“Es un poco extraño, pero solo son videos de mí caminando, maquillándome. Solo videos aleatorios de mí haciendo cosas”, comentó.

Parte de sus ganancias las usó para comprar una mansión en Tampa, siempre teniendo en mente la idea de una jubilación tranquila. “Ya estoy tratando de empezar a construir mi granja. Ahora tengo dos vacas, pero al final voy a tener 10″, añadió en referencia a su futuro.

Sumó que es virgen y seguirá siendo así hasta el matrimonio.