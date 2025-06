Hijo de DJ Méndez causa alarma con inquietante mensaje en medio de grave estado de salud: “Por favor, que suceda mientras duermo”

Es un mensaje que preocupó, de inmediato, a todos sus seguidores. El hijo de DJ Méndez sigue muy complicado de salud.

Y, en medio de aquello, Leo Méndez Jr. compartió un registro que dejó a varios impactados e inquietos.

Un texto donde el joven expresó todos sus temores en medio de su lucha contra una compleja anorexia y una complicada operación a su pulmón.

“Ahora mismo siento que me he convertido en una tercera persona en mi interior. Un espectador que observa un debate eterno y aburrido entre el bien y el mal", parte diciendo el texto que posteó.

Y agregó que está en “una lucha interna que silencio con auriculares y música deprimente que lleva mis pensamientos a otra dimensión. Me he vuelto ciego a los problemas que antes me preocupaban”.

“Me he convertido en espectador de quienes disfrutan del sol desde mi ventana. Atrapado. La idea de ver subir los números en la báscula me aterroriza... aunque mi interior lo desee“, sumó.

Leo manifestó que “yo, que siempre he sido una cobarde ante la muerte, un alma paranoica que se ha acostumbrado a su compañía. Sintiendo su presencia. Últimamente, la siento más cerca. Lista para actuar en cuanto mi cuerpo se rinda”.

“Que el silencio ya no se sienta tan quieto por el fuerte latido de mi corazón. ¡Qué presión debe sentir! Constantemente cansado y listo para dormirme. Entrego mi alma como un paquete a quien vigila mi sueño día y noche. Listo", siguió.

Finalmente, el hijo de DJ Méndez cerró diciendo “me pregunto, ¿ha sido todo en vano? Dios. Estoy listo. Por favor, que suceda mientras duermo, mientras acaricio a mi perro, que pasó el arcoíris antes que yo. Estoy listo. Dios".