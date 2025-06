¡Sorprendió! Carla Ballero hizo importante anuncio tras ser nuevamente hospitalizada por delicada complicación

Es una noticia que emociona. Carla Ballero hizo un anuncio que sorprendió a sus fanáticos.

La panelista de Sígueme fue nuevamente internada debido a una complicación tras la grave neumonía por estreptococo que la mantuvo intubada por algunos días.

Un hecho que preocupó al mundo del espectáculo, y que, afortunadamente, tuvo un desenlace positivo.

“Hoy es viernes 13 y estoy muy contenta, por eso hago esta historia (en Instagram), porque me voy a casa”, dijo de entrada.

Y agregó que “por fin me voy a casa, así que estoy súper contenta de por fin haber terminado este proceso tan largo”.

“Ahora estoy esperando el alta para irme, obviamente, con muchos cuidados y con hartas cosas que me tengo que ocupar (…) como de no contagiarme de nada y estar muy cuidada”, añadió.

Carla Ballero manifestó que “gracias a todos ustedes que me han apoyado tanto, de verdad no me esperaba tanto cariño. Un beso grande y nos vemos muy pronto”.