La millonaria cifra que repartirá la FIFA en el Mundial de Clubes 2025: esto ganará cada equipo y el campeón

Este sábado, en Estados Unidos, se dará el puntapié inicial al Mundial de Clubes 2025, que se llevará a cabo desde el 14 de junio al 13 de julio y contará con un renovado formato de 32 equipos.

El partido inaugural se disputará este sábado entre Inter Miami y Al Ahly SC de Egipto en el Hard Rock Stadium de la Florida por la primera fecha del Grupo A. Sin embargo, la motivación de cada elenco no solo estará centrado en lo deportivo, ya que también habrá un importante premio económico en juego.

Según la información entregada por la FIFA, el certamen planetario repartirá 1.000 millones de dólares entre todos sus participantes, la mayor cantidad de premios económicos para un torneo de fútbol hasta la fecha.

Los clubes clasificados ya tienen garantizados un total de US$ 525 millones solamente por presentarse a jugar. En tanto, el monto restante (US$ 475 millones) será distribuido en base a los resultados obtenidos por cada equipo en los 63 partidos que se celebrarán.

En concreto, se entregarán US$ 2 millones por victoria en la fase de grupos, US$ 7,5 millones por avanzar a octavos de final, US$ 13,1 millones por jugar los cuartos de final, US$ 21 millones por llegar a las semifinales, US$ 30 millones para el subcampeón, US$ 40 millones para el equipo que gane la final del 13 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey.

De esta manera, el ganador del torneo podría llevarse la nada despreciable suma de hasta US$ 125 millones, considerando la suma de los premios por partido ganado y por pasar de fases.