Gonzalo Winter por polémica aparición de Tombolini en su franja: “No me di cuenta que era él”

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se refirió a la polémica que se desató por su franja electoral, en la que aparece el exsubsecretario Patricio Tombolini, en el marco del caso Coimas .

En la propaganda, la aparición del militante del Partido Radical se produce cuando el diputado dice que Chile “puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos”.

Ante esto, Tombolini dijo a La Tercera que “me voy a querellar de todas maneras. Lo está viendo el abogado que está revisando esto”, pues cabe recordar que la Corte Suprema absolvió de todos los cargos a la exautoridad.

“No me di cuenta que era él”

Al respecto, Gonzalo Winter señaló ante la prensa que “yo quiero decir con claridad que Chile sí es desigual. Ahora, esa persona que usted menciona (Tombolini) no tiene la culpa“, según consignó Emol.

“No hubo una decisión política de incluirlo, sino que hubo una decisión audiovisual de incluir determinadas imágenes de la época (...) Y evidentemente que no, no me di cuenta que era él “, añadió.

Finalmente, el candidato sostuvo que “me dijeron que la directiva de mi partido lo estaba conversando con la directiva del Partido Radical. No sé en qué van esas conversaciones, pero sí ser claro con que yo no tengo nada contra él“.