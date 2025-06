Contraloría pone en la mira a Carabineros: revela deficiente actuar en control de armas inscritas

Una investigación realizada por la Contraloría reveló deficiencias en los procedimientos de control de armas realizadas por Carabineros a personas poseedoras de armas inscritas.

Según el ente fiscalizador, la Autoridad Fiscalizadora Nº28 del O.S.11 de la institución policial no cumplió con su obligación legal de denunciar al Ministerio Público cuando no se encontraron armas en domicilios registrados o cuando estas no fueron transferidas tras el fallecimiento de sus titulares .

Además, el informe reveló que 37 armas asociadas a 26 personas condenadas por delitos no fueron incautadas o denunciadas, lo que constituye un grave incumplimiento de sus obligaciones legales.

La auditoría también detectó que en 30 inspecciones realizadas a armas inscritas cuyos titulares eran personas fallecidas, estas no fueron encontradas en sus domicilios ni se acreditaron las transferencias conforme a la normativa.

Si bien el sistema informático de control registraba que se habrían efectuado las denuncias correspondientes, la autoridad fiscalizadora no pudo respaldar dichas denuncias.

Por esta situación, la Contraloría General de la República iniciará un procedimiento disciplinario directo y remitió los antecedentes al Ministerio Público.