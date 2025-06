¡Vuelven las parodias! Mira el primer avance oficial de “Spaceballs 2″

Hace casi un año te contamos que una clásica parodia, de las parodias más populares del género, tendrá su esperada secuela. Se trata de Spaceballs.

Luego de varios meses de rumores y especulaciones en torno al proyecto, hoy finalmente tenemos el primer material oficial que aumenta las expectativas.

Conocida en Hispanoamérica como S.O.S. Hay un Loco Suelto en el Espacio, la historia que hace una sátira y comedia de Star Wars está de regreso.

Claramente, hoy tienen mucho más material para abordar, por lo que llegarán renovados y actualizados, pero manteniendo la esencia de su propia narrativa.

En ese sentido, y tal como era de esperarse, la nueva entrega tomará como base las secuelas realizadas bajo el alero de Disney.

Spaceballs 2 no escatimará en burlas, algo que seguramente sea muy bien valorado y remueva ese sentimiento de rechazo que algunos fans de Star Wars aún tienen con las cintas protagonizadas por Daisy Ridley como Rey.

Un punto a destacar en esta línea es el título que lleva el filme: The Schwartz Awakens, que ahora llevará el tono absurdo de su humor a las nuevas épocas de la saga creada por George Lucas.

Un regreso esperado

Uno de los mayores atractivos del anuncio es el regreso de Rick Moranis en su icónico papel de Dark Helmet, marcando su vuelta al cine tras más de dos décadas de retiro.

El actor había dejado Hollywood a comienzos de los 2000 para dedicarse a su familia, por lo que su participación fue recibida con entusiasmo por los fans del cine y la comedia.

También se confirmó el retorno de Bill Pullman como Lone Starr y del propio Mel Brooks como Yogurt, el sabio maestro del Schwartz. Este trío original garantiza una fuerte conexión con el clásico de culto de los 80.

La nueva entrega será producida por Amazon MGM Studios, apostando por un enfoque que combine el legado del humor de Brooks con una visión fresca.

El guion está a cargo de Josh Gad (quien también actuará en la película), en colaboración con Benji Samit y Dan Hernandez, conocidos por su trabajo en “Pokémon: Detective Pikachu” y series de comedia.

La dirección estará en manos de Josh Greenbaum, responsable de Barb and Star Go to Vista Del Mar, lo que anticipa un estilo cómico desenfadado, visualmente llamativo y repleto de referencias.

Aunque aún no se conocen detalles específicos de la trama, el teaser sugiere que la historia se ambientará varias décadas después de los eventos originales, en una galaxia que enfrenta “una nueva amenaza corporativa intergaláctica”.

Por el momento no hay fecha de estreno exacta para Spaceballs 2, pero se sabe que llegará en algún momento del 2027, por lo que aún queda esperar.