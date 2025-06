Un chileno sorprende y cambia de club en Brasil: “De a poco me he ido adaptando cada vez más”

A fines del año pasado, Matías Cavalleri dejó Unión La Calera después de tres temporadas y dio el salto al fútbol extranjero para convertir en refuerzo del Paysandú, elenco que milita en la Serie B de Brasil.

El delantero chileno tuvo un positivo primer semestre en el país de la samba, al convertir 2 goles y aportar una asistencia en 12 partidos disputados. Además, logró coronarse campeón de la Copa Verde, el único título de que tiene Paysandú este 2025.

Sin embargo, el extremo de 27 años fue perdiendo poco a poco protagonismo y decidió cambiar de club tras la apertura de la segunda ventana de fichajes en Brasil. De hecho, este miércoles por la tarde fue presentando en su nuevo equipo.

A través de redes sociales, Cavalleri fue anunciado como nuevo jugador del Centro Sportivo Alagoano, conjunto que actualmente milita en el Brasileirao C y jugará los octavos de final de la Copa de Brasil ante Vasco da Gama.

“Estoy muy contento y entusiasmado por la oportunidad de vestir esta camiseta. Ojalá poder rendir acá, jugar y que podamos ascender haciendo una buena temporada. El fútbol brasileño me gusta mucho y siento que de a poco me he ido adaptando cada vez más", declaró el atacante chileno en su presentación.

“En Paysandú me pasó algo muy extraño. Yo sentía que tenía posibilidades de jugar, pero no tuve mucha oportunidad, ya sea por decisión técnica o lo que fuera. Eso no me gustó tanto en mi paso por Paysandú, pero estoy muy agradecido en Brasil por como me recibió“, añadió.

Cabe recordar que Matías Cavalleri comenzó su carrera en Curicó Unido, donde jugó entre 2017 y 2020. En 2021 fichó por Unión La Calera, donde fue cedido a préstamo por un semestre a Palestino, para luego volver a los “Cementeros” y permanecer en el club hasta 2024.