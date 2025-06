¡Igual que en El Protegido! Reportan a misterioso pasajero que se salvó de trágico accidente de avión Air India y salió caminando

Es un caso lleno de misterio y con una cuota de increíble milagro. Un pasajero del Boing 787 que se estrelló en India durante este jueves sobrevivió. Como si nada.

Vishwash Kumar Ramesh viajaba a Londres en el asiento 11A del trágico vuelo, que se estrelló e incendió con más de doscientos pasajeros a bordo.

Una situación dramática, que impactó al mundo con los registros, donde se ve el momento exacto de la tragedia.

Sin embargo, en medio de los escombros, Vishwash salió caminando y con heridas leves.

“Unos 30 segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido... Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había fragmentos del avión a mi alrededor. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, dijo el sobreviviente.

El hecho generó una ola de comentarios en redes sociales, donde de inmediato varios recordaron la película de M. Night Shyamalan, “El Protegido”, donde Bruce Willis se convierte en el único sobreviviente de un terrible accidente de tren.