Frente a la lluvia y el viento: ¿cómo identificar a un árbol que está por caer?

La lluvia y el viento azotarán con todo la zona central durante estos días. Y frente a eso, siempre existe el riesgo de que se puedan caer algunos árboles.

Por eso, hay que tener cuidado. E identificar qué factores pueden ser peligrosos a la hora de enfrentarse a una vegetación como ésta en medio del mal tiempo.

La doctora en ecología urbana y académica del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes,Cynnamon Dobbs, habló con Mega. Y entregó sus tips.

“Los árboles que tienen una especie de cototo en la conjunción de sus dos ramas principales son más vulnerables a que se quiebre una de ellas”, dijo.

Y agregó que otros factores a observar son: "pavimento levantado por raíces, lo que podría indicar inestabilidad, troncos huecos o visiblemente deteriorados en su interior y estructuras que, a simple vista, presentan desbalance o inclinación inusual“.

Junto a esto, llamó a que no cualquiera lo intervenga en caso de. “Usted tiene que tratar de no intervenir el árbol, porque el cortar un árbol es algo complicado, que requiere cierto grado de experticia. Si no, le puede caer encima, y queremos evitar accidentes”, cerró.