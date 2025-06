¡Dramático relato! Antonella Ríos se quebró al revelar cómo tuvo que ser socorrida tras presentar graves síntomas

Fue justo horas antes de salir al aire. Antonella Ríos se quebró la tarde del miércoles mientras relataba, en el Qué te lo Digo, un durísimo episodio de salud.

La actriz tuvo que ser socorrida en urgencias, hasta donde llegó luego de presentar una gravísima sintomatología, que la angustió al extremo.

Resulta que la panelista estaba hace días sintiéndose más o menos ya que “tengo una punzada en el pecho muy fuerte”.

Pero la jornada de ayer tuvo que trasladarse a un centro de salud luego de que le ocurriera un complejo momento.

“Mi amigo me estaba peinando, estábamos súper bien y de repente me atoro con un propóleo (...) y se me bloquea la respiración, la tráquea de salida y entrada. Eso me provocó no poder respirar por ya no sé cuánto rato, se me bloqueó”, dijo.

Luego agregó muy consternada: “imagínate que haya estado un minuto sin respirar, y yo dije ‘aquí me voy a morir’. Pensé también ‘no voy a alcanzar a ir a trabajar, no voy a sacar a mis perros. Si me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos?’“.

“Estoy muy irritable, ando irritable. Paré y dije ‘¿qué pasa aquí?’, algo me está diciendo mi cuerpo. Yo no paro en todo el día como muchas mujeres, corro todo el día, hago literalmente cuatro cosas al mismo tiempo. Siempre ando muy acelerada”, reflexionó.

Y reveló que “me emociono porque me asusta mucho el hecho de no estar para mi familia y me puse muy nerviosa porque de verdad no podía respirar. Esa sensación me dejó muy traumatizada”.

Un hecho por el que de inmediato le hicieron exámenes en la urgencia, como un electrocardiograma, además de citarla para controlarse este jueves y poder saber qué le ocurrió.