El argentino Daniel Brizuela, especialista en captación de talentos y responsable de descubrir a figuras como Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, conversó este jueves junto a Los Tenores para abordar uno de los puntos de mayor discusión en el fútbol chileno de los últimos años: el recambio de la selección chilena.

Respecto a sus inicios en la captación de jugadores, Brizuela detalló que “empecé en Racing el 2011, cuando estaba Rodrigo de Paul que hoy está en el Atlético de Madrid, después pase a Rosario Central donde estaba Giovani Lo Celso y pude descubrir a Facundo Buonanotte, que ahora está en Inglaterra".

“Luego pasé a River Plate donde estuve ocho años espectaculares con Rodolfo D’Onofrio de presidente y Marcelo Gallardo como entrenador", agregó el exdelantero, quien tuvo un breve paso por Deportes Concepción entre 1993 y 1994.

Consultado sobre las claves para el recambio de La Roja, explicó que “la captación de talentos no se tiene que detener nunca, no porque haya una Generación Dorada tiene que detenerse. En Argentina hubo grandes camadas de futbolistas, pero nosotros seguíamos trabajando en la búsqueda de talentos”.

“Es montarse en una ruta, caminar y buscar por cada rincón. En Argentina salíamos a buscar y es ahí donde pudimos encontrar a Echeverri, Mastantuono y tantos otros. Pero vuelvo a lo mismo, el proceso tiene que ser a largo plazo”, remarcó.

Asimismo, apuntó que “en Chile los chicos que hoy tienen 9 o 10 años, como me pasó cuando encontré a Echeverri o Mastantuono, son los que mañana van a estar en la selección mayor. Tiene que hacer ese proceso juvenil de la Sub 15, Sub 17 y demás para que lleguen a ser futbolistas de élite”.

“Pero en realidad el secreto es... En Argentina hay dos cosas que son muy importantes que tal vez no se conozcan. La primera es que la fuerza del fútbol argentino está en el fútbol infantil y aquellos que dicen ‘no, pero son chiquitos’, son los que no saben”, continuó.

“En Argentina se trabaja muy fuerte en el fútbol infantil, cuando en otros lugares el fútbol infantil es un proceso para disfrutar. No digo que no sea así, pero también se puede bajar un método donde el futbolista que sueña con ser profesional ya empiece a tener sus primeras herramientas”, insistió.

Por último, Daniel Brizuela añadió que “la otra parte es la captación. La captación acá en Argentina es muy difícil, porque no solamente entran todos los clubes del país, sino que también hay proyectos privados y scout de Europa. Es como una carrera a ver quién llega primero y la intensidad de la búsqueda es tremenda, así que creo que va un poco por ahí. Creo que en Chile eso se puede hacer sin ningún problema”.