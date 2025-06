“Siempre es una ilusión representar a la selección, más en un Mundial, pero primero intento hacerlo bien en la UC”

La UC vive días de incertidumbre, considerando que todavía no han podido abrochar la llegada de un nuevo cuerpo técnico que reemplace definitivamente a Tiago Nunes.

Así las cosas, el interinato de Rodrigo Valenzuela se sigue extendiendo. En ese contexto, uno que ganó camiseta en el elenco cruzado es el juvenil Sebastián Arancibia.

“Ha sido un proceso largo, difícil, mucho esfuerzo mío y de mis papás. Todo llega en su momento oportuno, debuté de lateral izquierdo, que no es mi posición, pero estaba preparado para lo que me tocara”, dijo el jugador de 18 años en su primera conferencia de prensa, apuntando al siguiente desafío del club.

“Volví recién hoy con el plantel tras estar con la selección. Entrenamos al máximo para el partido con Huachipato, necesitamos los tres puntos, necesitamos ganar”, remarcó quien también está con el foco puesto en ser parte de La Roja en el Mundial Sub 20.

“Siempre es una ilusión representar a la selección, más en un Mundial, pero primero intento hacerlo bien en el club. Intentaré aprovechar la oportunidad, pero primero busco sumar la mayor cantidad de minutos y hacerme un puesto en el plantel. Lo tomo con ilusión y tranquilidad”, remarcó.

Sebastián Arancibia y su presente en la UC

El juvenil cruzado ya suma 9 partidos en la temporada, con lo que apunta a soñar en grande en su primer año como profesional.

“Creo que todo jugador formado en casa quiere salir campeón con esta camiseta. A corto plazo, quiero seguir sumando minutos, ganar experiencia y aportar al equipo”, planteó, valorando el apoyo que ha recibido en el plantel para desarrollar su juego.

“Medel, Mena, Dani González me han apoyado harto en los entrenamientos, me dicen de qué forma puedo mejorar. El “Cimbi” también. Me han enseñado mucho. Estoy muy agradecido de todos ellos. Nunca me han tratado mal", cerró Sebastián Arancibia.