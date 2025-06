“Quienes delinquieron deben responder ante la justicia”: Presidente Boric exige sanciones y llama a trabajos conjuntos para combatir la corrupción

En su reciente Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric abordó con firmeza los casos de corrupción que han golpeado al país en los últimos años, reconociendo el impacto que han tenido en la confianza ciudadana y en la credibilidad de las instituciones públicas.

“A nadie escapa que en los últimos años hemos enfrentado una serie de casos de irregularidades, abusos, fraudes o delitos que han indignado con razón a la opinión pública”, afirmó el Mandatario, recalcando que su posición ha sido clara: “Todos deben ser investigados acuciosamente hasta el total esclarecimiento de los hechos, sin lugar alguno a la impunidad”.

El Presidente Boric fue enfático en que quienes cometan delitos deben asumir las consecuencias. “Quienes han delinquido, quienes han defraudado o abusado de la confianza pública, deben responder ante la justicia y recibir las máximas penas que establece la ley”, sostuvo.

El Presidente destacó que su gobierno ha impulsado más de 210 medidas orientadas a fortalecer la integridad y prevenir la corrupción, además de acoger las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada tras el caso Convenios.

Llamado al Congreso

Llamó al Congreso a avanzar con decisión en esta agenda: “Llamo al honorable Congreso Nacional a trabajar juntos para que, sobre la base de estas iniciativas y otras tantas impulsadas por los propios parlamentarios, logremos un acuerdo transversal que nos permita reimpulsar con sentido de urgencia la agenda de probidad y transparencia para Chile”.

El Mandatario también apuntó al rol ético de quienes ejercen poder público: “El poder no es algo que uno se merezca o de lo que se apropie, es un acto de confianza que la sociedad otorga, que debe ser honrado día a día y que aún así solo está prestado”.

Y agregó: “En materia de transparencia e integridad, no existe —insisto— no existe el empate político. Tratar de excusar los errores propios en los actos cometidos por otros no nos salva ni nos excusa, sino que nos hunde a todos juntos”.

Finalmente, advirtió que “la corrupción daña la democracia y en esta materia no hay empates posibles. Estos delitos son acciones que deben ser condenadas legal, social y políticamente”.