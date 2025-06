¡Llamó la atención con sus respuestas! Coté López se refirió al romance de Luis Jiménez con Disley Ramos

Coté López habló sobre el intenso romance de Luis Jiménez y Disley Ramos dentro de Mundos Opuestos 3.

La rubia conversó con Hay que Decirlo sobre el affaire que remece a farandulandia por estos días, y que se generó dentro del reality.

Uno que le toca directamente, ya que la blonda vivió un largo matrimonio con el exfutbolista, que ahora estaría rehaciendo su vida muy públicamente con varias fotos como prueba.

“Me la mandaron como 300 personas, difícil no verla... Me parece que le faltaba espuma... No, me da lo mismo”, dijo la modelo sobre la imagen que muestra al Mago en un jacuzzi con la joven influencer.

Y reveló que “ojalá que esté bien, que lo esté pasando bien y nosotros estamos separados hace casi dos años, así que para mí es tema ultrasuperado, con los niños también lo conversé, así que está todo bien".

En tanto, sobre Disley señaló que “la cachaba porque Luis se juntaba como con el grupo de creadores de contenido, entonces algún video vi. Pero como no veo tele chilena, no sabía que había estado en Top Chef y parece que es súper querida así que bacán que sea como entretenida y que le sume y todo lo bueno para ellos".

Finalmente, Coté López solo le deseó buena onda a su ex. “Luis es una persona muy competitiva, así que yo creo que va a estar ahí dentro de los ganadores, sí o sí. Además, es súper líder, pero es súper estratega y es inteligente, así que yo creo que le va a ir súper bien”, cerró.