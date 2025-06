Hace rato venían lanzando el rumor. Y ahora, Kika Silva estalló contra un portal que estaba difundiendo graves informaciones sobre Gonzalo Valenzuela.

La modelo decidió sacar la voz luego de que el sitio Infama indicara que ella y el actor estaban distanciados luego de que éste le fuese infiel.

“Los rumores dicen que llegó todo a su fin”, señalaron en sus historias de Instagram.

Frente a esto, Kika reaccionó con todo. Y también usó sus redes sociales para arremeter contra ellos.

“Nunca salgo a desmentir todo lo que dicen, pero luego de mil mensajes y llamados de periodistas y amigos... hay un portal de farándula (que no quiero mencionar porque necesitan precisamente ser más conocidos), que no deja de inventar situaciones o levantar rumores que me involucran a mí y Gonzalo”, comenzó diciendo.

Luego, agregó “solo decirles que no es cierto que nos separamos, que no es cierto que descubrí una infidelidad gracias a ellos”.

“Me han llamado de muchos medios, y quiero dejar por acá la verdad para que dejen de desinformar”, expresó.

Desmentido con íntimo registro

Junto a esto, Kika decidió mostrar exactamente qué estaba haciendo con Gonzalo el día donde supuestamente la andaba engañando.

“Así estaba, cocinándome, el día que supuestamente estaba en una discoteque siendo infiel”, lanzó junto a una instantánea donde efectivamente se ve al galán preparando comida.