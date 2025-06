“Me tocó un entrenador que...”: Alexis Sánchez dispara contra el DT de Udinese y deja en el aire su futuro en Italia

La selección chilena se despidió este martes de toda chance matemática de conseguir un pasaje al Mundial 2026, luego de caer por 2-0 ante Bolivia en su visita al Estadio Municipal de El Alto por la fecha 16 de las Eliminatorias.

Una vez consumada la eliminación de La Roja, el primero en dar la cara fue Alexis Sánchez, quien criticó duramente a la ANFP y lapidó a la Generación Dorada, pero también se refirió a su compleja última temporada en Udinese.

Por primera vez en mucho tiempo, el tocopillano asumió la mala relación que tiene con el técnico del club italiano, Kosta Runjaić, y reconoció estar “un poco enojado, porque la verdad es que me tocó un entrenador que no entendía mucho el concepto mío y estuve mucho tiempo sin jugar, lesionado”.

“Yo me siento físicamente bien y el que hable de mí, que vaya a ver mis entrenamientos, porque soy profesional en todo ámbito. Hay jugadores como Luka Modrić o Cristiano Ronaldo que juegan hasta los 40 años y yo me siento capacitado físicamente", agregó.

Asimismo, Sánchez explicó que “llevo tres años que no juego en mi posición. No es autocrítica, es solamente que a veces es difícil jugar de 9. Esperar que me lleguen balones es difícil, pero tengo que hacer lo posible para ayudar a mis compañeros”,

“Espero llegar a un club con un entrenador que me dé la facilidad de jugar, de darme continuidad y poder llegar a los más lejos. Soy profesional desde que tengo 15 años”, sentenció el delantero de 36 años.