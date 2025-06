La confianza de Rodrigo Contreras antes de la revancha contra Curicó Unido: “Vamos a dar vuelta la llave y seguiremos peleando en todos los frentes”

Rodrigo Contreras, delantero de Universidad de Chile, anticipó la revancha contra Curicó Unido por los octavos de final de la Copa Chile, donde el elenco albirrojo llega con ventaja por haber ganado 2-1 el duelo de ida.

“Ya corregimos los errores que teníamos que corregir. Vamos a ir a buscar el partido desde el primer minuto, estaremos con nuestra gente, en nuestra cancha, donde nos sentimos cómodos. Nos preparamos de la mejor manera para ganar y seguir en la Copa Chile”, señaló el “Tucu” durante la jornada de este martes.

Sobre su regreso a las canchas, tras superar un desgarro en la parte del muslo, el atacante de la U comentó: “Estoy contento de volver. Por la lesión me perdí dos partidos muy importantes contra Botafogo y O’Higgins, y la pasé muy mal, estaba muy triste por no haber podido ayudar a mis compañeros, pero ya me siento bien físicamente”.

Por último, Rodrigo Contreras destacó el apoyo de los hinchas azules y les dejó un mensaje de cara al duelo contra el cuadro curicano: “Somos unos agradecidos del aliento que dan partido a partido. Eso también nos da más fuerzas para salir a afrontar los partidos. Le digo a los hinchas que tengan calma, que vamos a dar vuelta la llave y vamos a seguir peleando en todos los frentes”.

Universidad de Chile y Curicó Unido se medirán este miércoles 11 de junio, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Nacional.