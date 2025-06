El diablo vendiendo cruces: Sergio Jadue pide la salida de Pablo Milad de la ANFP

Sergio Jadue volvió a arremeter con todo en sus redes sociales, esto, después de que Chile quedara eliminado del Mundial 2026.

El expresidente de la ANFP pidió la salida de Pablo Milad del sillón de Quilín, criticándolo a decir basta por su administración.

"Quiero que Chile vaya a la Copa de 2030, tal como la última vez, cuando viajamos juntos a Brasil 2014. Pero para eso, hay que hacer cambios inmediatos, y no sólo de DT. Dos de las tres clasificatorias fallidas son de Pablo Milad. Lleva tres fracasos seguidos: Lasarte, Berizzo y Gareca. ¿De verdad van a dejar que elija un cuarto? La discusión no es el entrenador para la próxima eliminatoria. Lo central es que no puede ser Milad quien los escoja", comienza diciendo.

En esa línea, añade: “Ningún entrenador SERIO va a venir ahora con miras al 2030, si a fines de 2026 hay elecciones en la ANFP. La historia nos ha mostrado que el DT se va cuando llega un nuevo directorio (Acosta, Bielsa, Sampaoli, Rueda, por citar los últimos). Se necesita esperanza, cambios, noticias positivas. Imagino que estamos de acuerdo en que Milad es cualquier cosa menos eso. Hay que llamar a elecciones ANFP ahora, no perder un minuto. No basta solo con Gareca”.

"Milad debe renunciar. Cobrar uno o dos “súper sueldos” más y volver a su tierra. Que salga si quiere en todas las fotos del Sub20, que siga en el COL cobrando sus 75 millones mensuales. Y después del Sub20, para la casa. Pero que no tome más decisiones, por favor. Y que un nuevo directorio vaya de inmediato en la búsqueda de un seleccionador de verdad. Ya no se sostiene seguir engrupiendo con el “legado”. Porque hasta ahora, va así de desastroso", añadió.

Otras conjeturas de Jadue

“SELECCIONES: Sin Mundiales de 2022 y 2026. Sin Mundial Femenino. Sin Mundial SUB 20 en 2023 y solo como organizador en 2025. Sin Mundial SUB 17 en 2023. Sin sede para el Mundial 2030. Peor nivel de amistosos de los últimos 25 años. En 2 Copas América, un solo triunfo (ante Bolivia en 2021) y en la última sin siquiera poder anotar un gol”.

“LIGAS: Peor nivel de la competencia local en 50 años. Peor rendimiento de los equipos chilenos en la Copa Libertadores”.

“Pérdida de auspiciadores. Delincuencia en los estadios y muerte de hinchas. Disputa con el Presidente de la República frente a todo Chile. Pelea con su socio comercial TNT. Deudas multimillonarias en juicios. El presidente de la Conmebol no le contesta ni los mensajes. Es momento de noticias esperanzadoras. Que entregue la primera. Renuncie (al cargo y a los 75 millones mensuales). Elecciones anticipadas en la ANFP y buscar un nuevo técnico libertador para las siguientes clasificatorias. Hay tiempo. Y sí, hay jugadores que lo lograrán”, sentenció.