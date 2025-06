Siete meses sin rastro de Julia Chuñil: acusan abandono en la búsqueda de dirigente mapuche

Se cumplieron exactamente siete meses desde la desaparición de Julia Chuñil, dirigenta indígena de 72 años, vista por última vez en su domicilio del sector rural de la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos. A raíz de este hecho, se realizaron manifestaciones en distintos puntos del país para exigir avances en la investigación.

Una de las convocatorias tuvo lugar en la comuna de La Unión. Allí, la vocera Gabriela Guarda explicó que “hoy no quisimos estar ajenos a lo que está ocurriendo con Julia Chuñil, por lo que nos autoconvocamos para conversar, para visibilizar el caso y exigir justicia, exigir una búsqueda concreta del papá y de la mamá, que esto no pase, no quede impune, no pase como si nada estuviera pasando”.

Desde la familia, Lizeth Sánchez, nieta de la señora Julia y vocera del grupo, confirmó que esta semana sostendrán una reunión con el nuevo fiscal que se sumó a la causa, Alejandro Ríos, de la Fiscalía Local de San José de la Mariquina.

“No ha arrojado nada”

“Ahora está el nuevo fiscal, se llama Alejandro Ríos. Ya el 8 de junio se cumplen siete meses. Nosotros estamos organizando convocatorias y muchas marchas, como todos los meses, para exigir a estos fiscales que se haga investigación y que se investigue a los verdaderos culpables”, indicó.

Agregó que, hasta ahora, el expediente investigativo no ha entregado información relevante: “Obviamente, la carpeta no arroja nada. Lo único interrogado son solamente familias”, puntualizó.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía Regional de Los Ríos no ha emitido declaraciones sobre el estado actual de la investigación.