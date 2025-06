Fue mundialista, campeón con la U y rechazó ir a Colo Colo por este motivo: “Muchas gracias, pero...”

Este domingo, Arturo Vidal estrenó un nuevo capítulo de su podcast llamado “El Reinado de Vidal”, donde tuvo como gran invitado al exdefensor de la selección chilena y Universidad de Chile, Waldo Ponce.

En la entrevista, el mundialista con La Roja en Sudáfrica 2010 relató el día en que Claudio Borghi intentó sumarlo como refuerzo a Colo Colo y explicó la razón por la que rechazó la propuesta para seguir en la U.

“Menos mal que no me fui a Colo Colo, porque sino, no hubiese jugado el Arturo (Vidal), jajajá”, empezó diciendo, a modo de broma.

“Es verdad, si el ‘Bichi’ lo amaba, lo único que quería era que llegara a Colo Colo”, le respondió el actual volante del “Cacique”.

En esa línea, el retirado zaguero detalló que “él (Borghi) habló conmigo y, de primeras, yo le dije ‘profe, muchas gracias, pero yo no me voy a mover de la U’”.

“Incluso mi papá, que en ese tiempo era mi representante, se juntó con la gente de Colo Colo. En ese tiempo estaba el expresidente Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle... Y le dije ‘júntate con ellos, dales las gracias, pero yo no me voy a mover de la U, yo me quedó aquí en casa”, agregó.

“Era el peor momento de la U, que estaba en quiebra y yo era el capitán, entonces dije ‘no me puedo ir en el momento de la U’”, concluyó Waldo Ponce.