De cara al partido de mañana martes entre Chile y Bolivia, en ADN Deportes consultamos la opinión de un DT nacional que tuvo la experiencia de dirigir en El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar.

Se trata de Sebastián Núñez, que estuvo dos temporadas dirigiendo a Always Ready, elenco que juega sus partidos en el recinto donde La Roja buscará los tres puntos.

“Es un equipo muy joven, tienen mucha hambre de conseguir cosas importantes con su selección. Cambiaron casi toda la generación. Hay muchos que están formados afuera, sobre todo en Brasil, lo que hace que tengan un poquito más de calidad”, remarcó el hoy DT de Concón National en diálogo con ADN Deportes, entregando las claves para que la selección nacional pueda sumar una victoria en El Alto.

“Chile tiene que preocuparse, sobre todo los primeros minutos, de la presión que quiera meter Bolivia. Va a tratar de ahogar a Chile. Si tras esos minutos, Bolivia no convierte, se les va a complicar a ellos por la presión que tienen de ganar. Si Chile logra manejar esa presión, seguramente se van a ir abriendo espacios. Cuidarse mucho los primeros minutos va a ser fundamental”, remarcó quien logró la clasificación a Copa Sudamericana con Always Ready.

“Lo más importante son las transiciones, poder terminar las jugadas: si no, corres para atrás y ahí no entra aire. Además, estar juntos para que no te rematen fuera del área. En altura la pelota no frena, tiene un movimiento distinto”, reflexionó.

Las dudas sobre la planificación de La Roja

Sebastián Núñez se mostró crítico ante el hecho que la selección chilena haya llegado a La Paz dos días antes del partido, buscando adaptarse a la altura.

“Es complicado lo que hicieron, en la noche se te seca la nariz, la boca y es difícil dormir. Normalmente, los equipos llegan a Santa Cruz y viajan el mismo día a El Alto”, reflexionó el DT de 43 años, apuntando a que también el clima será factor.

“De noche entra algo más de aire, pero en la tarde es donde menos aire haya. Sería ideal si llueve, pero si hace calor va a ser durísimo”, cerró Sebastián Núñez en ADN Deportes.