“A la selección no se le dice que no”: Gonzalo Jara critica la ausencia de Damián Pizarro en la selección chilena sub 20 / ADN / Getty Images

Durante el pasado fin de semana, tras el partido de La Roja Sub 20 ante Nueva Zelanda, llamó la atención la ausencia de Damián Pizarro, quien estaba en la citación.

“Damián prefirió privilegiar sus vacaciones que estar aquí. No tengo mucho más comentario que hacer”, dijo Nicolás Córdova en La Florida.

En el comentario de Los Tenores, el exseleccionado Gonzalo Jara se mostró crítico de la decisión del atacante de Udinese de no venir a los amistosos.

“Escribí algo respecto a eso. A nivel adulto, a la selección no se le dice que no, y a nivel sub 20, menos”, planteó el “Tenor”, quien también fue claro en torno al futuro del delantero de cara al Mundial Sub 20.

“Esto va a traer consecuencias. No tengo nada contra Damián Pizarro, pero qué pasa ahora cuando el entrenador tenga que decidir la nómina. Yo no lo citaría, no lo llevo”, concluyó Gonzalo Jara en el debate con Danilo Díaz, Rodrigo Hernández y Carlos Costas.