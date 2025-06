Sergio Urzúa: “Chile se está quedando sin tiempo para retomar el crecimiento económico”

Este domingo, el economista Sergio Urzúa –doctor en economía por la Universidad de Chicago, académico en Maryland e investigador de Clapes-UC– entregó un crítico diagnóstico sobre la economía chilena.

En entrevista con El País, sostuvo que el país vive un proceso de estancamiento que ya se arrastra por más de una década y que fue provocado por decisiones internas. “El estancamiento de Chile fue autoinfringido, no vino del exterior”, aseguró.

A juicio de Urzúa, la elección presidencial del próximo 16 de noviembre será clave para definir el rumbo del país: “Otros cuatro años creciendo al 2% y temo que el daño sería permanente”, señaló. Y agregó: “Si se estudian los países con procesos de estancamiento similares al de Chile, solo un puñado logró retomar la senda del crecimiento y progreso. Es un grupo muy exclusivo que incluye al Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca”.

“En la medida en que la clase dirigente no se dé cuenta del pantano en que metió al país durante la última década, no se podrá salir adelante”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que existe una señal favorable: “Hay grupos transversales en la élite política que reconocen que se despilfarró una oportunidad histórica y que se han cometido errores que no pueden repetir. Eso habilita este 2025 como un punto de inflexión”.

Según indicó, la economía chilena lleva años creciendo por debajo de su potencial. “La sociedad chilena creyó durante aquellos 30 años de progreso (1990-2010) que el país podía ser el primero en alcanzar el desarrollo en la región. Hay que recuperar esa aspiración y hay que hacerlo a la brevedad. A Chile se le acaba el tiempo”, planteó.

“Solo la deuda bruta del Gobierno Central es de 41,7% del PIB y sigue subiendo. Esto no considera empresas públicas, algunas muy endeudadas, ni las obligaciones que se anotan bajo la línea del presupuesto”, explicó. Aunque descartó una crisis inminente, afirmó que “la tendencia es muy alarmante” y que “ha generado mucho ceño fruncido en el exterior”.

“No existirán holguras fiscales”

Consultado por el escenario que enfrentará la próxima Administración, Urzúa anticipó que el margen fiscal será reducido. “Solo el pago de interés de deuda requerirá recursos millonarios y no existirán holguras fiscales. Junto a esto será necesario hacerse cargo de las demandas sociales, muchas postergadas por los problemas de gestión de la actual Administración, y de una agenda pro crecimiento que implicará revisar tributos”, indicó.

En su opinión, esto tensionará las decisiones presupuestarias: “Las tensiones de ajustar el presupuesto e impulsar la economía se sentirán”.

Finalmente, proyectó que los temas económicos dominarán el debate electoral. “Por eso creo que lo económico será central en la elección presidencial. Enhorabuena”.