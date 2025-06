Polémica en Juan Pinto Durán: Intentan ubicar a seleccionado de La Roja por demanda de pensión alimenticia

Mientras los seleccionados chilenos se encuentran concentrados en Juan Pinto Durán de cara al próximo encuentro contra Bolivia por las Eliminatorias, un hecho ajeno al fútbol irrumpió en la tranquilidad del recinto.

Según informó la periodista Cecilia Gutiérrez a través de sus redes sociales, el defensor Igor Lichnovsky enfrenta una compleja situación judicial relacionada con una demanda por pensión de alimentos.

El jugador, actual defensa del club América de México, está siendo requerido por la justicia chilena en medio de un juicio con Carolina Elizabeth, su expareja y madre de sus dos hijas.

De acuerdo a la información revelada por la panelista de Primer Plano, el proceso legal se originó tras el término de la relación entre ambos, ocurrido el año pasado y envuelto en rumores de infidelidad con la actriz Cassandra Sánchez-Navarro.

“Él se separó, al principio parecía que en buenos términos incluso su ex señora subió un posteo a sus redes sociales diciendo que estaban separados, que era real, pero que por el bienestar de sus hijas iban a dejarlo ahí, no iban a hacer comentarios y que estaba todo bien,” comentó la periodista.

“Pero esta amistad digamos o esta banderita blanca duró poco porque empezaron una batalla judicial por el tema del pago de la pensión de alimentos de sus hijas, no han llegado a acuerdo, según me han contado a mí como cercanos al proceso, lo que él ofrece por ese concepto, me decían, me lo catalogaban como una burla”, añadió.

Intentan ubicarlo en los entrenamientos de La Roja, pero aseguran que él no está ahí

La situación legal se ha visto dificultada por la residencia de Lichnovsky en el extranjero. “Obviamente, como él vive en México, viene en pocas oportunidades a Chile, no se le había podido notificar de esta demanda, ya porque ellos no llegaron a acuerdo, tienen que hacerlo por la vía judicial”, explicó.

Durante la actual concentración de la Selección Chilena, un intermediario acudió al complejo deportivo para notificarlo formalmente. Sin embargo, funcionarios del lugar afirmaron reiteradamente que el jugador no se encontraba allí, a pesar de que Lichnovsky publicó una historia en Instagram confirmando su presencia.

“Él pone la ubicación en su historia y pone que efectivamente está en Juan Pinto Durán (...) Que los directivos de la selección se presten para negar a un jugador que está siendo requerido por la justicia, que necesita ser notificado en un proceso judicial, además en un proceso de familia que es tan delicado, a mí me parece que es gravísimo”, expresó Cecilia Gutiérrez.

Finalmente, la comunicadora reflexionó sobre el trasfondo de esta disputa: “Molestan mucho estos temas, sobre todo cuando el caballero este sube vídeos de su vida de lujo, de sus cosas que tiene todo el derecho, obviamente porque él se ha ganado su plata a punta de esfuerzo, me imagino”.

“Todos los deportistas merecen gastar su plata y quien sea en realidad puede gastar su plata en lo que se le ocurra, pero cuando se ponen amarrete con los hijos, ahí es cuando empiezan los problemas”, concluyó.