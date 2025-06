Jaime Mulet descarta lista única parlamentaria del oficialismo: “Favorece a dos o tres partidos de los ocho”

El candidato presidencial del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, se distanció este domingo de la idea impulsada por sectores oficialistas y el gobierno de conformar una lista parlamentaria única para las elecciones de noviembre. En su lugar, planteó que el progresismo debe ir dividido en dos listas para alcanzar a más electores.

Durante una actividad de campaña junto a 17 postulantes al Congreso —16 por la Región Metropolitana y uno por Chiloé—, Mulet anunció que su colectividad competirá en todo el país. “Vamos a llevar candidatos y candidatas en los 28 distritos y en las siete circunscripciones senatoriales”, afirmó.

El diputado también envió un mensaje directo a sus contendores en la primaria presidencial: “Ese es el mensaje que le queremos decir hoy día a Tohá, a Jara, a Winter, al Presidente Boric: nosotros queremos que haya una competencia amplia”.

Mulet aseguró que no habrá lista única y sostuvo que la mayoría de los partidos del oficialismo comparten esa visión, aunque no lo digan públicamente. “Todos dicen una cosa, pero están pensando las dos listas. Con la lista única no nos va a ir bien”, afirmó.

A juicio del parlamentario, una división en dos bloques permitiría llegar con más fuerza a los votantes: “Con las dos listas nos va ir mejor porque llegamos a más electores. Vamos a llegar con 366 candidatos a diputados y diputadas”.

Finalmente, criticó que la propuesta de una lista unitaria favorece solo a algunos partidos: “La lista única favorece a dos o tres partidos de los ocho. Ellos son los que la impulsan, pero están pensando en sus partidos, no en el país ni en el resto de las ideas”.