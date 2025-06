Elizalde y primarias oficialistas: “A quien gane, hay que apoyarlo con entusiasmo”

Santiago

A tres semanas de las primarias oficialistas, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que ve un “buen clima” entre los candidatos de la coalición y llamó a todos los sectores a respetar el resultado de las urnas. “A quien resulte ganador tenemos que apoyarlo con entusiasmo”, dijo en entrevista con La Tercera.

Elizalde recalcó que las diferencias entre candidaturas son legítimas y naturales dentro de una coalición diversa. “Hay un afán de diferenciación, con énfasis, puntos de vista (...) pero veo voluntad unitaria”, sostuvo.

En esa línea, descartó que la primaria sea un test para el Gobierno, aunque reconoció que esperan una participación lo más alta posible.

“El Gobierno no tiene candidato en esta primaria”, afirmó, agregando que quienes se someten a un proceso democrático deben estar dispuestos a aceptar su desenlace. “Si una persona no quiere respetar un resultado, que no participe: esas son las reglas del juego democrático”, puntualizó.

Además, valoró que dentro del oficialismo convivan distintas visiones. “Podemos votar libre y soberanamente por quien nos parezca mejor, pero con esa misma convicción, a quien resulte ganador tenemos que apoyarlo con entusiasmo”, concluyó.